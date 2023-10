"Lewy" tego chciał, Frankowski odpowiedział wprost. Takie słowa przed meczem

Reprezentacja Polski w piłce nożnej już niebawem rozegra dwa niezwykle istotne spotkania eliminacji do Euro 2024 - z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Wyjazdowa potyczka z Farerami odbędzie się już 12 października, a więc we wtorek przedstawiciele mediów mieli jedną z ostatnich szans na to, aby "złapać" przedstawicieli kadry w kraju prze ich wylotem w stronę WO.