"Lewy" powszechnie uznawany był za jedną z największych gwiazd mundialu. To przede wszystkim w nim eksperci upatrywali zawodnika, który może poprowadzić naszą drużynę do sukcesu. Jak pokazały wydarzenia fazy grupowej - rolę lidera wziął na swoje barki raczej Wojciech Szczęsny , który czarował kapitalnymi interwencjami, broniąc między innymi dwa rzuty karne.

Gramy Dalej: Główna trybuna na meczu Polaków świeciła pustkami, co się stało?

Gramy Dalej: Główna trybuna na meczu Polaków świeciła pustkami, co się stało?

Internauci krytykują Lewandowskiego. "Grałeś?"

Po bardzo nerwowych, ostatnich minutach pojedynku z "Albicelestes" i korzystnym rozstrzygnięciu meczu Meksyku z Arabią Saudyjską ostatecznie kadra Czesława Michniewicza wywalczyła sobie przepustkę do 1/8 finału, gdzie jej rywalem była Francja .

Starcie z obrońcami tytułu przyniosło Polsce zmianę obrazu gry, ale niestety - zakończyło się bez happy endu. Nasza drużyna przegrała 1:3 i choć to "Lewy" dał nam honorowe trafienie (wykorzystując powtórzony rzut karny) , niewielu było takich, którzy po końcowym gwizdku chwalili go za występy w całym turnieju.

"Cały turniej tragedia. Więcej oczekiwałem od zawodnika takiej klasy jak Ty. Nieobecny w całym spotkaniu, zero pressingu i woli walki. Robert z Bayernu, a Robert w kadrze to dwie inne osoby i nawet mi nie mówcie, że to egzekutor, który żyje z podań" - pisał jeden z internautów. "Lider zespolu powinien byc widoczny ...a pana nie bylo" - wtórował mu inny. "Grałeś?" - pytał kolejny.