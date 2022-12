"Lewy" ma za dużo do powiedzenia? "Granica nie może zostać przekroczona"

Cały czas nie jest znana przyszłość Czesława Michniewicza. Co prawda reprezentacja Polski pod jego wodzą awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze, ale styl, w jakim grali nasi zawodnicy, nie podobał się kibicom, a wokół kadry nagromadziło się wiele negatywnych emocji i wydaje się, że selekcjoner pożegna się z posadą. Spore znaczenie będzie miało tutaj jednak zdanie Roberta Lewandowskiego, co jednak zdaniem Radosława Kałużnego, który rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" zaczyna być przekraczaniem pewnej granicy.