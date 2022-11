"Lewy" daleki od swojej najlepszej wersji. Chaos i zmarnowana piłka meczowa

38,6% posiadania piłki - zaledwie tyle mieli Polacy w pierwszej połowie spotkania. A że napastnicy są zazwyczaj przy piłce najrzadziej, to nie może dziwić, że Lewandowski miał zaledwie dwuprocentowe posiadanie piłki. Jednym słowem - był przy niej od święta.

Rzadziej od kapitana polskiej kadry w pierwszej połowie piłkę miał jedynie Kuba Kamiński - 1,1%, co jest szokująco niskim rezultatem skrzydłowego.

W pierwszych minutach Lewandowski dość chętnie włączał się do walki o piłkę między strefą pomocy a obrony Meksyku. Dwukrotnie udało mu się ją ładnie opanować, raz jego akcja skończyła się faulem.

Jedno uderzenie Lewandowskiego przed przerwą. Niegroźne

W 7. minucie "Biało-Czerwoni" mieli doskonałą okazję, żeby wyjść z kontratakiem. Lewandowski otrzymał piłkę na środku boiska, zobaczył wychodzącą prawą stroną Kamińskiego i posłał mu podanie. Skrzydłowy Wolfsburga doszedł do piłki, ale "Lewy" wypuścił go nieco za bardzo do boku i skończyło się jedynie na rzucie rożnym.