Lewandowski zszedł z boiska, a to nie koniec. Nasz as przekazał niepokojące wieści

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski opuścił murawę Hampden Park w 72. minucie , zmieniony przez Adama Buksę. Niestety, nie tylko dlatego, by mógł odpocząć przed meczem z Chorwacją.

- Miałem lekki dyskomfort pleców, który gdzieś tam poczułem. Nie wiadomo, jakby to z biegiem czasu było. Czy gdybym grał do końca, to jutro lub pojutrze nie byłoby jeszcze gorzej. Nie było sensu ryzykować - przyznał po zakończeniu spotkania snajper FC Barcelona.