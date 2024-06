Lewandowski zaskoczył kibica. Riposta kapitana, powiedział to prosto z mostu

Nie zawiódł kibiców finał Ligi Mistrzów , który odbył się w sobotni wieczór i praktycznie zakończył sezon klubowy na Starym Kontynencie . Co prawda w niektórych krajach zaplanowano organizację jeszcze kilku spotkań, jednak najważniejsze rozstrzygnięcia są już znane. Czołowi piłkarze szybko wracają teraz do swoich ojczyzn, ponieważ reprezentacje rozpoczynają zgrupowania poprzedzające mistrzostwa Europy. Nie inaczej jest z "Biało-Czerwonymi". Dopiero niedawno Michał Probierz ogłosił listę powołanych, a już w niedzielę jego wybrańcy spotkają się w jednym miejscu .

Na godzinę 17:15 zaplanowano konferencję prasową z udziałem selekcjonera oraz Roberta Lewandowskiego . Zanim ona się rozpocznie, zawodnicy musieli dotrzeć jakoś do hotelu. Fani szybko dowiedzieli się, w którym konkretnie miejscu będą stacjonować w najbliższych dniach nasze "Orły" . Przed wejściem do budynku tradycyjnie zgromadził się spory tłum. Kibice ubrani w narodowe barwy zbierali autografy oraz robili pamiątkowe zdjęcia. Piłkarze z uśmiechem na ustach spełniali każdą ich prośbę.

Robert Lewandowski szybko to zauważył. Zwrócił się do kibica

Z wielką radością te przyjemne obowiązki wykonywał nawet Robert Lewandowski, co zostało udokumentowane na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych. Kapitan reprezentacji tryskał dobrym humorem i czasem wdawał się w pogawędkę z niektórymi osobami. Gracz FC Barcelona zapamiętał zwłaszcza jednego kibica. Najwyraźniej planował on zrobić sobie biznes na podpisanych koszulkach, co szybko zauważył napastnik. Całą sytuację opisał Przemysław Langier na platformie X.