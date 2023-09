Lewandowski zapytany wprost, czy chce zwolnienia Santosa. Wymowne słowa

Po spotkaniu Robert Lewandowski został zapytany przez dziennikarzy, czy drużyna chce dalej pracować z portugalskim selekcjonerem. "Lewy" udzielił dyplomatycznej odpowiedzi, ale - co wymowne - n ie stanął murem za selekcjonerem.

- To nie jest do nas pytanie. My się takimi rzeczami nie zajmujemy - odpowiedział zdawkowo.