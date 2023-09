Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 (0:0) w czwartkowym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024, ale nie grała dobrze. Kibice zgromadzeni na PGE Narodowym dali upust swojej złości w przerwie spotkania, "nagradzając" piłkarzy gwizdami. Bezbramkowy remis utrzymywał się aż do... 72. minuty, kiedy to Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny.

Choć kapitan może być w gorszej formie, mieć problemy z kontrolowaniem futbolówki, ale ostatecznie to on zapisał na swoje kontro strzeleckie dublet, ustalając w 83. minucie wynik rywalizacji na 2:0. Kamil Kosowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że martwi go brak alternatywnej strategii gry, która zakładałaby nieobecność na boisku 35-letniego snajpera Barcelony. Powiedział o tym w kontekście braku osobowości w kadrze . Kwestię tę po trzech miesiącach od meczu z Mołdawią podniósł właśnie "Lewy" w wywiadzie dla Meczyków i Eleven Sports.

Ciąg dalszy dyskusji o osobowości reprezentantów Polski. Kosowski: "Mają charakter"

- Te słowa Roberta Lewandowskiego będą jeszcze długo rozbrzmiewać i jeżeli zdarzy się teraz taki mecz, że drużyna nie podoła mentalnie, że Albańczycy nas złamią, to do kolejnych spotkań będzie znowu wałkowany jeden temat - czy nasi reprezentanci mają osobowość i charakter. Dla mnie odpowiedź jest oczywista - oczywiście, że mają. Przecież gdyby Piotr Zieliński nie miał charakteru, to nie grałby w Neapolu i nie byłyby malowane w tym mieście murale na jego cześć. Jeśli Wojciech Szczęsny nie miałby charakteru, to nie byłby bramkarzem numer 1 w Juventusie Turyn. Jeśli Matty Cash nie miałby charakteru, to nie zbliżyłby się nawet do gry w Premier League. Możemy tak dalej wymieniać - podkreślił.