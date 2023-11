Lewandowski wskazał najgorszy moment w kadrze. "Tamte czasy były gorsze, niż teraz"

Tuż po meczu z Łotwą kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski odniósł się do pytania, czy ma za sobą najgorszy rok w kadrze.

- Nie wiem, czy był to najgorszy rok w kadrze. Zawsze będziemy patrzeć na niego z perspektywy awansu. Wiadomo, że w 2010 też nie wyglądało to rewelacyjnie. Tamte czasy chyba były gorsze, niż teraz - powiedział Lewandowski, przypominając przegrane eliminacje do mundialu w RPA. Wówczas Polska w eliminacjach wyprzedziła tylko San Marino, ustępując Słowacji, Słowenii, Czechom i Irlandii Północnej.