Lewandowski uderzył pięścią w stół. Nagła zmiana w kadrze, Santos ogłosił wprost

Słowa Roberta Lewandowskiego ważą bardzo wiele. Jeśli już więc kapitan reprezentacji Polski zabiera głos w sprawie naszej kadry, krytykuje ją, a dodatkowo robi to z chłodną głową podczas zaplanowanego wywiadu, ziemia się trzęsie. A że tym razem poruszenie przypadło na start zgrupowania reprezentacji Polski, zrobiło się gorąco.

Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów

Charakteru brakowało nam w poprzednim meczu w Kiszyniowie, nie w poprzednich meczach. To radykalnie się zmieniło. Zawodnicy zaangażowali się w stu procentach. Gdybyśmy tak zagrali w drugiej połowie z Mołdawią, wygralibyśmy 3:0 lub 4:0. Jeśli chodzi o zaangażowanie, większość starć 1 na 1 z silnymi zawodnikami byliśmy w stanie wygrywać. Brakło może szybkości w grze, piłka mogła być lepiej przenoszona. Ale jeśli chodzi o charakter i zaangażowanie to gratuluję swoim piłkarzom

Mecz Polska - Wyspy Owcze. Fernando Santos pogratulował piłkarzom zaangażowania

To o tyle ciekawe, że i tym razem - podtrzymując narrację Lewandowskiego i Santosa - reprezentanci Polski nie oglądali kartek. Nie licząc czasu doliczonego do drugiej połowy, gdy do notesu arbitra trafił Paweł Wszołek, jedyne napomnienie otrzymał Grzegorz Krychowiak, który... w akcie desperacji staranował rywala po fatalnym przyjęciu piłki.