Lewandowski pójdzie w ślady Ronaldo? „Musi się przebranżowić”

Robert Lewandowski zdobył bramkę w spotkaniu z Łotwą, ale cały 2023 rok w reprezentacji musi spisać na straty. W fazie grupowej eliminacji do mistrzostw Europy zdobył tylko trzy bramki, a Polska zajęła dopiero trzecie miejsce. - Zawiódł i nie można tego ukrywać. To wciąż wielki piłkarz, ale chcemy widzieć go w znacznie lepszej formie - mówił w programie "Gramy dalej" Łukasz Gikiewicz.