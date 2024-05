Lewandowski po raz pierwszy tak szczerze o Probierzu. "Lepiej powiedzieć prawdę"

Lewandowski otwarcie o klimacie w kadrze. "Trzeba umieć to powiedzieć w cztery oczy"

- Na dłuższą metę piłkarz wyczuje trenera. Wyczuje, czy trener mówi prawdę, czy co innego mówi, co innego myśli, a jeszcze co innego robi. Nawet jeśli to są ciężkie decyzje, to trzeba umieć to powiedzieć w cztery oczy. Zawsze lepiej powiedzieć prawdę. Piłkarz to zaakceptuje. Może być zły, ale na końcu szczerość doceni - twierdzi "Lewy".