Lewandowski ocenił kolegów z drużyny. Zdecydowane słowa. "Wreszcie dotarł"

- Paweł wreszcie dotarł. Na pewno kontuzje blokowały mu przyjazdy na zgrupowanie. Zbierał wszystkie długie piłki, tak jak życzylibyśmy sobie to przed spotkaniem. Duży plus dla niego - stwierdził Lewandowski.

Jako kolejnych do oceny zostali poddani Piotr Zieliński oraz Nicola Zalewski, którzy ostatnio mają problem z regularną grą w swoich klubach.

- Piotrek i Nicola też mają już doświadczenie, dużo meczów w nogach. Nawet gdy Nicola wchodzi z ławki w klubie, to cały czas w jakimś rytmie jest. "Zielu" może zagrał parę meczów mniej, ale nie zapomniał jak się gra w piłkę. Dla niego to mógł być bardzo fajny mecz przygotowujący do spotkania z Walią - stwierdził.