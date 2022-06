Lewandowski oblegany na De Kuip. Wsparcie od Ebiego Smolarka

Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z Holandią, zostanie oszczędzony przed spotkaniem z Belgią na PGE Narodowym, w którym mamy zagrać na galowo, jak to określa selekcjoner Czesław Michniewicz.

Narada Michniewicza z Lewandowskim po treningu na De Kuip

Czesław Michniewicz, na koniec treningu na De Kuip, pokazał Robertowi Lewandowskiemu skład, jakim zagramy z Holandią. Obaj naradzili się też na temat strategii gry przeciw "Pomarańczowym" przez kilka minut. Michniewicz nie kryje, że rozmowy z "Lewym" i innymi bardziej doświadczonymi piłkarzami kadry, Kamilem Glikiem, Wojciechem Szczęsnym, czy Piotrem Zielińskim, stanowią dla niego inspirację.

- W klubach mają świetnych trenerów, każdy z nich ma własne doświadczenia. Razem naradzaliśmy się, jak wykorzystać ostatnie 13 treningów i cztery mecze, jakie zostały nam przed MŚ w Katarze. Taka wymiana doświadczeń służy tylko rozwojowi - podkreśla selekcjoner.

Przyjazd Lewandowskiego na De Kuip sensacją

Przyjazd Lewandowskiego na De Kuip, do matecznika Feyenoordu i Leo Beenhakkera, cieszył się sporym zainteresowaniem. Na spotkanie z najlepszym piłkarzem świata pofatygował się nie tylko leciwy już Leo Beenhakker, ale też Ebi Smolarek z dwoma swoimi synami. Ebi z "Lewym" uściskali się serdecznie, kapitan Polaków dostał słowa wsparcia od Smolarka. Była okazja do zrobienia wspólnych zdjęć, które dla juniorów Smolarków były sporą atrakcją.

Ebi Smolarek wspiera emerytowanych piłkarzy

Ebi kolekcjonował też autografy na koszulkach reprezentacji Polski.

- Nie myślcie, że to dla mnie. One trafią na aukcje, by zebrać środki na pomoc emerytowanym piłkarzom - powiedział Ebi, który jest też prezesem Polskiego Związku Piłkarzy. Ebi wspiera piłkarzy, którzy po zakończeniu kariery znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Od lat zabiega o to, by mieli takie ubezpieczenia, jak ich koledzy po fachu z Holandii, czy Francji, którzy mają emerytury na takim poziomie, że nie muszą się o nic martwić po zawieszeniu butów na kołku.

Ochrona i sesja zdjęciowa z Lewandowskim

Gdy Robert opuszczał murawę De Kuip, o wspólne zdjęcia poprosili go pracownicy stadionu i ochrony. Wszyscy doceniają jego piłkarską klasę.

Ebi Smolarek porozmawiał też z Grzegorzem Krychowiakiem, którego również zna ze wspólnych występów w reprezentacji. "Krycha" po starciu z Axelem Witselem wyglądał niczym wojownik, czy Rambo - jak to porównał Czesław Michniewicz.

Mecz Ligi Narodów Holandia - Polska w sobotę o godz. 20:45 w Rotterdamie, transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

Michniewicz: Nie widzę strachu w oczach piłkarzy

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak wyglądał niczym Rambo. Z prawej Jan Bednarek / Leszek Szymański / PAP

Zdjęcie Ebi Smolarek razem z synami Meesem i Faasem wspierają reprezentację Polski / Michał Białoński / INTERIA.PL

Z Rotterdamu Michał Białoński, Interia