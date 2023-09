Lewandowski jednak poza kadrą? Jest wreszcie reakcja Probierza. Zapadła twarda decyzja

Co zrobić, by na finiszu eliminacji Euro 2024 sięgnąć po komplet punktów i wywalczyć awans do kontynentalnego czempionatu? Michał Probierz od pierwszego dnia selekcjonerskiej kadencji wysłuchuje próśb, sugestii, nawet żądań. Często dotyczą one Roberta Lewandowskiego. Część kibiców i ekspertów - również tych uchodzących za poważnych - domaga się czasowego odstawienia kapitana zespołu na boczny tor. Nowy szef kadry po raz pierwszy ustosunkował się do tematu wprost.