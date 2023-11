Lewandowski i Szczęsny nie potrafili przejść obojętnie. Przepiękny gest

Czteroletniemu Wiktorowi w tak młodym wieku przyszło stoczyć niezwykle trudną walkę. U chłopca zdiagnozowano bowiem nowotwór złośliwy wątroby z przerzutami do płuc, a teraz wymaga on leczenia pod okiem specjalistów. Rodzice czterolatka zdecydowała się na transport chorego dziecka do Stanów Zjednoczonych, jednak wiąże się to z ogromnymi wydatkami, na które rodzina nie może sobie pozwolić. Pomocną dłoń wyciągnęli teraz polscy piłkarze, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.