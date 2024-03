Nikt w naszym kraju nie wyobraża sobie, aby już dzisiaj misja pod tytułem "Polacy rzutem na taśmę kwalifikują się do mistrzostw Europy" dobiegła końca. Nie z tym rywalem, z całym szacunkiem do reprezentacji Estonii, która w roli kopciuszka zmierzy się z "Biało-Czerwonymi" na PGE Narodowym w Warszawie w półfinale barażów. Tymczasem Estończykom nikt nie może zakazać marzyć i właśnie taki wydźwięk ma tekst na stronie soccernet.ee, w którym już wstęp ma wstrząsający wydźwięk dla Orłów. Oby nie okazał się on proroczy...