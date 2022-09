Reprezentacja do lat 17 w meczu o trzecie miejsce z Anglikami w corocznym Turnieju o Puchar Syrenki zdemolowała Anglików wygrywając aż 5-0. Hat tricka w tym spotkaniu rozegranym w Grodzisku Mazowieckim zanotował Mike Huras, który na co dzień występuje w VfB Stuttgart. Po jednej bramce zdobyli Filip Wolski oraz Krzysztof Kolanko, który ostatnio zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze i którego chwali sam Lukas Podolski.

Wygrali grupę

Wcześniej sukces na turnieju we Francji osiągnęła drużyna narodowa do lat 18 prowadzona przez Wojciecha Kobeszko. O meczu w Limoges wygranego przez naszych 3-2 napisano już sporo. Przypomnijmy, że to spotkanie zostało przerwane w 77 minucie po czwartej czerwonej kartce dla rywala!

Sukces zanotowała też drużyna narodowa prowadzona przez Marcina Brosza. Przez tydzień walczyła w Gdyni w turnieju eliminacyjnym 19-latków. Przed rozpoczęciem rywalizacji trener Brosz mówił nam. - Celem jest wygranie grupy - podkreślał. Mimo porażki w ostatnim meczu z Włochami 0-1 tak też się stało. Nasze "Orły" wygrały rozgrywki na swoim terenie z 6 punktami na koncie przed Estonią, Italią oraz Bośnią i Hercegowiną. Wiosną zagrają w II rundzie o awans do finałów ME do lat 19, które w lipcu rozegrane zostaną na Malcie. Nas nie było w mistrzostwach 19-latków od 16 lat.

I jeszcze reprezentacja prowadzona przez Miłosza Stępińskiego czyli 20-latków, która w Stalowej Woli pokonała wczoraj po południu rówieśników z Portugalii 3-1 i z 6 punktami na koncie prowadzi w Elite League przed Niemcami.

Materiał do analizy

Lekko poza oczekiwaniami tylko nasza młodzieżówka prowadzona przez Michała Probierza. Po porażce z Grekami w Białymstoku 0-1 zremisowała wczoraj inny towarzyski mecz z Łotwą w Suwałkach 1-1. - Czeka nas dużo pracy, także nad selekcją. Mamy cztery mecze do analizy, bo trzeba też pamiętać o dwumeczu z Niemcami i Portugalią kadry do lat 20 trenera Miłosza Stępińskiego. Wiemy nad czym musimy pracować, jak to poukładać. W listopadzie na turnieju w Chorwacji będziemy chcieli jeszcze lepiej zagrać i wykorzystywać sytuacje, bo w tym dwumeczu to było najważniejsze - podsumował szkoleniowiec naszej młodzieżówki Michał Probierz.

Michał Zichlarz

