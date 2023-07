Lekarz kadry kontra bracia Krychowiakowie. Jaroszewski wymienia zarzuty

Atmosfera wokół piłkarskiej reprezentacji Polski jest obecnie zła. Po pierwsze wyniki podopiecznych Fernando Santosa pozostawiają wiele do życzenia, czego najbardziej charakterystycznym przykładem zdaje się być ostatnia bolesna porażka z Mołdawią.

Po drugie zaś PZPN wciąż mierzy się z potężną aferą dotyczącą obecności w Kiszyniowie Mirosława Stasiaka , a więc osoby, która otrzymała niegdyś prawomocny wyrok za czyny korupcyjne. Do tego wszystkiego dodać należy jednak jeszcze jeden wątek...

Jaroszewski i Bamber kontra Grzegorz i Krzysztof Krychowiakowie. Poszło o... klinikę

Ostatecznie jednak doszło do poróżnienia między stronami - według relacji przegladsportowy.onet.pl Krychowiakowie mieli poczuć się ofiarami oszustwa ze strony Jaroszewskiego i Bambra , którzy - ich zdaniem - mieli potajemnie dopuścić się do przejęcia spółki "Medklinika" .

Popularny "Krycha" miał złożyć już zawiadomienie do prokuratury dot. możliwości popełnienia w tym przypadku przestępstwa. Jednocześnie 17 lipca Jaroszewski pojawił się na specjalnie zwołanej konferencji, podczas której przedstawił swoją wersję zdarzeń. "Zostałem brutalnie zaatakowany w momencie, w którym nie miałem szans się bronić" - stwierdził m.in. lekarz odnosząc się do faktu, że sprawa trafiła do szerszej publiki w momencie, gdy akurat przebywał na wakacjach.