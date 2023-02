Paulo Sousa , objął reprezentację Polski pod koniec stycznia 2021 roku, zastępując na stanowisku selekcjonera Jerzego Brzęczka . 52-latek poprowadził "Biało-Czerwonych" w grupie eliminacjyjnej do mistrzostw świata w Katarze, a także podczas Euro 2020 (w 2021 roku).

Portugalczyk zdecydował się opuścić stanowisko w grudniu 2021 roku , wykorzystując okazję, by przejąć Flamengo Rio de Janeiro i tym samym zostawiając reprezentację na kilka miesięcy przed barażami, decydującymi o udziale w mundialu .

Andrzej Janisz: Paulo Sousa był fałszywym człowiekiem

Sousa wywołał w ten sposób ogromną burzę w polskiej przestrzeni publicznej , a znany i ceniony dziennikarz oraz komentator - Andrzej Janisz zapewnia, że od samego początku miał wrażenie, że Portugalczykowi daleko do bycia szczerym człowiekiem .

"Nie lubię fałszywych ludzi. Jego pierwsze zdanie o Janie Pawle II wyrobiło we mnie opinię, że jest to fałszywy człowiek. W odróżnieniu od Zbigniewa Bońka, którego w roli prezesa zawsze darzyłem szacunkiem - z wyjątkiem tej decyzji - nie słyszałem przed wyborem, że był on topowy" - powiedział.