Legenda Wisły uhonorowana na Narodowym! Piękna chwila!

- Decyzją zarządu PZPN, za szczególne osiągnięcia sportowe, Kazimierz Kmiecik został włączony do Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski - ogłosił spiker przy owacji tysięcy kibiców "Biało-Czerwonych".

Przed meczem z Holandią na płycie PGE Narodowego to wyróżnienie wręczył Kmiecikowi prezes PZPN-u Cezary Kulesza, w asyście sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego.

Kazimierz Kmecik jest dziś asystentem trenera Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków, dla której w 296 występach zdobył 153 bramki. W latach 1972-1908 w reprezentacji Polski rozegrał 34 spotkania i zdobył osiem bramek.

Apel w sprawie włączenia Kmiecika do grona wybitnych kadrowiczów wystosował rok temu na łamach Interii Antoni Szymanowski. Kmiecik bez wątpienia był wybitnym reprezentantem, ale brakowało mu 60 meczów w kadrze, przez co automatycznie nie wszedł do KWRP.

Na wniosek Górnika Zabrze do Klubu Wybitnego Reprezentanta został dołączony Ernest Pohl, który również nie rozegrał 60 meczów w kadrze. - Apeluję do Wisły, aby z podobnym wnioskiem wystąpiła w sprawie Kazimierza Kmiecika - mówi Interii legendarny obrońca "Białej Gwiazdy" i Orłów Górskiego Antoni Szymanowski.

Wisła posłuchała apelu Szymanowskiego i wniosek w tej sprawie wystosowała. PZPN się do niego przychylił i Kazimierz Kmiecik jest tam, gdzie jego miejsce w Klubie Wybitnego Reprezentanta.