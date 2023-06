Legenda pożegnała Błaszczykowskiego. Wymowne słowa o "przeciwnościach losu"

Jakub Błaszczykowski żegna się z reprezentacją Polski. W piątkowy wieczór zagra z sparingu z Niemcami. To spotkanie nie ma wielkiej stawki sportowej, ale niejednej osobie na PGE Narodowym zakręci się łza, gdy prawoskrzydłowy po raz ostatni będzie schodził z boiska z orzełkiem na piersi. To będzie jego 109. występ w kadrze.

- Mamy duży szacunek dla jego dokonań. Wiemy, że tutaj rozegranie pożegnalnego spotkania jest częścią tradycji, ja to oczywiście szanuję. Jest to zawodnik z ogromną historią i wkładem w kadrę. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią - mówił jeszcze pod koniec maja selekcjoner Fernando Santos.

Portugalski szkoleniowiec dodał w czwartek na konferencji prasowej, że to sam Błaszczykowski zdecyduje, w którym momencie poprosi o zmianę i zejdzie z boiska. Początkowo mówiło się o szesnastu minutach, bo z takim numerem występował, ale nie można wykluczyć, że będzie to dłuższy wymiar czasowy.

- Nie chcę decydować za niego, jest profesjonalistą. To dla niego ważny dzień. Trenował w środę, trenuje w czwartek. Liczba minut, jakie w piątek rozegra, będzie zależała od tego, jak się będzie czuł i jaka będzie jego kondycja. Trudno to ustalić na sztywno już teraz. Kuba odszedł już jakiś czas temu. Jutrzejszy mecz z jego udziałem to będzie hołd, pożegnanie, cześć, jaką chcemy mu oddać. Mogę czuć się tylko szczęśliwy, że tym razem będę występował w funkcji jego trenera. Wcześniej stałem po drugiej stronie. Pamiętajmy, że to jest tylko pożegnanie z futbolem. Piłka się kończy, ale piłka nie jest w życiu wszystkim - dodał mistrz Europy z 2016 roku.