Reprezentacja Polski co prawda rozpoczęła swoje występy na Euro 2024 od porażki z 1:2 z Holandią, ale zaprezentowała na boisku na tyle dobry styl, że w sercach kibiców wciąż tliła się pewna nadzieja na to, że "Biało-Czerwoni" nie tylko zdołają zatriumfować w kolejnej potyczce - z Austrią - ale również że dadzą radę awansować do 1/8 finału ME.