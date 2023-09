Od rozstania z Adamem Nawałką minęło już pięć lat . W tym czasie reprezentacja Polski miała już czterech selekcjonerów. Żaden z kandydatów od Jerzego Brzęczka , przez Paulo Sousę i Czesława Michniewicza , aż do Fernando Santosa , zdecydowanie nie przekonał. Patrząc na wybory, jakich dokonywali odpowiednio Zbigniew Boniek i Cezary Kulesza , trudno znaleźć jakiś klucz tych decyzji.

Każdy ze szkoleniowców preferował właściwie inny styl gry. Nie było w tych wyborach jednej myśli przewodniej. Prezesi miotali się od ściany do ściany i trudno było w którymś momencie uwierzyć w jeden z tych projektów, choć z pewnością największą ekscytację u kibiców wywoływał Paulo Sousa. To właśnie ten Portugalczyk w swojej pracy kładł nacisk na grę ofensywną, która pozwalała z sympatią podchodzić do tej kadry.