Włodzimierz Lubański popatrzył jednak szerzej na obraz kadry narodowej, która ponownie nie zachwyciła go stylem gry. Jego zdaniem to, co wystarczyło na Farerów, nie wystarczy na lepiej dysponowanych oponentów. Uważa, że najlepsza wiadomość po tym spotkaniu to zwiększenie dorobku punktowego w grupie.