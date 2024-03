Legenda bez litości o Polakach. Nie wytrzymał po awansie na EURO. "Nie chcą grać w piłkę"

Reprezentacja Polski nie potrzebowała nawet jednego celnego strzału, żeby wygrać we wtorek w finale baraży z Walią i zapewnić sobie awans na mistrzostwa Europy. Po wysokim zwycięstwie nad Estonią atmosfera wokół, a także wewnątrz kadry uległa znacznej poprawie. Smród i toksyczne tematy towarzyszące nam podczas eliminacji do EURO 2024 zostały zamiecione pod dywan, a piłkarze mogli znów w pełni skupić się na grze. I to zaowocowało poprawą wyników. Reklama

Mimo to większość kibiców i dziennikarzy sceptycznie podchodziła do finału baraży z Walią. W końcu rywal rozgromił 4:1 Finlandię, a do tego mógł liczyć na wsparcie ponad 30 tysięcy kibiców w Cardiff. Michał Probierz dobrze przygotował jednak biało-czerwonych, którzy do minimum ograniczyli niepotrzebne błędy i rywalizowali z Walijczykami jak równy z równym.

Koncentracja w defensywie kluczem do sukcesu w Cardiff. Polacy jadą na EURO!

Na murawę wybiegła ta sama jedenastka, co na mecz z Estonią, choć dużo bardziej skoncentrowana mimo wszystko na zadaniach defensywnych. Wojciech Szczęsny nie miał w Cardiff zbyt wiele pracy w regulaminowym czasie gry, ani nawet w dogrywce. W konkursie jedenastek stanął w odpowiednim momencie na wysokości zadania i zatrzymał uderzenie Daniela Jamesa.

Jako że nasi strzelcy karne wykonywali bezbłędnie, to Polacy mogli w dzikiej radości rzucić się na szyję golkiperowi, a gracze "Smoków" starali się pocieszać i przytulać jedynego zawodnika, który nie wykorzystał swojej próby. Reklama

Zdecydowanie, coś drgnęło, pojawiła się jakaś chemia. Dobrze weszliśmy w mecz, wytrzymaliśmy mentalnie pierwsze minuty. Później, już w dogrywce, miałem natomiast wrażenie, że to Walia się męczyła, spuchła. Kontrolowaliśmy sytuację i doprowadziliśmy do rzutów karnych. Te z jednej strony są loteria, ale z drugiej też trzeba umieć je wygrywać ~ zachwycał się w rozmowie z redakcją Interia Sport Kazimierz Węgrzyn

Marco van Basten nie zostawił suchej nitki na Polakach. "Nie chcą grać w piłkę nożną"

Skrajnie przeciwne do niego zdanie na temat postawy reprezentacji Polski wyraził Marco van Basten. Legenda holenderskiej piłki w ostatniej rozmowie z mediami uderzyła w biało-czerwonych. Były wybitny napastnik grupowych rywali Polaków uważa, że Oranje nie będą mieli zbyt wielkich problemów z pokonaniem biało-czerwonych podczas turnieju.

- To zespół, który nie chce za bardzo atakować, ani grać w piłkę nożną. To drużyna o małej skłonności do gry. Głównie się bronią - stwreidził cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Robert Lewandowski to bardzo dobry zawodnik. Jeśli jednak będziemy dobrze atakować, to powinniśmy być w stanie wygrać z Polską. Nie sądzę, że powinno to być skomplikowane ~ dodał van Basten

Oprócz Holandii w grupie na EURO 2024 Polacy zmierzą się z Francją i Austrią. Na zwycięstwo nad Holendrami biało-czerwoni czekają od 45 lat. Ostatni raz wygrali z nimi w 1979 roku. Tym zaprzątać sobie głowę sztab szkoleniowy powinien później. Teraz trzeba się cieszyć, że reprezentacja Polski po raz piąty z rzędu zagra na mistrzostwach Europy.

Reprezentanci Polski świętujący awans na EURO 2024 / PAP/Leszek Szymański / PAP

Bohater barażu z Walią - Wojciech Szczęsny / PAP/Leszek Szymański / PAP