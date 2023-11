W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych do EURO 2024. Reprezentacja Polski już wcześniej wiedziała, że w półfinale zmierzy się z Estonią, ale nie była pewna co do jednego z potencjalnych rywali w finale. Wiadomo już, że do pary z Walią los wybrał Finlandię, więc w ewentualnym meczu o awans na niemiecki turniej podopieczni Michała Probierza zmierzą się właśnie z którąś z tych dwóch drużyn.