Lato zdiagnozował problem reprezentacji. Padają nazwiska, jaśniej się nie dało

Z jednym zdobytym punktem reprezentacja Polski zakończyła swój udział na Euro 2024. Piłkarze są już w kraju, więc to idealny moment dla ekspertów na to, by przeanalizować ich występy na niemieckich boiskach. O największe mankamenty „Biało-Czerwonych” zapytano między innymi Grzegorza Latę. Ten nie miał zamiaru owijać w bawełnę. Były znakomity piłkarz podał nawet konkretne nazwiska, na które zwrócił uwagę.