W czwartek 21 marce ruszają baraże o mistrzostwa Europy w Niemczech. Jako pierwsi tego dnia na boisko wyjdą Gruzini, którzy zmierzą się z reprezentantami Luksemburgu. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 18.00. Znacznie większe emocje czekają nas jednak wieczorem - równo o godzinie 20.45 rozlegnie się pierwszy gwizdek na pięciu europejskich stadionach, w tym także na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Reklama

"Biało-Czerwoni" w półfinale baraży zagrają z Estończykami. Nie wiadomo jednak jeszcze, na jaki skład postawi ostatecznie selekcjoner naszej kadry, Michał Probierz. Prawie pewni możemy być jednak, że na boisku od pierwszej minuty pojawią się liderzy kadry, a więc gwiazda ostatniego mundialu Wojciech Szczęsny i kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

Reklama Robert Lewandowski: Jestem osobą, która ma swoje zdanie, ale zawsze szanuję wizję trenera. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Grzegorz Lato zabrał głos przed meczem Polska - Estonia. Wymownie o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski ma za sobą niezbyt udane miesiące. Król strzelców La Liga z poprzedniego sezonu z początku męczył się na boisku podczas meczów klubu FC Barcelona. Pozostali piłkarze tego zespołu z resztą prezentowali się na bardzo podobnym poziomie. Występy "Lewego" jednak pozostawiały wiele do życzenia. I to do tego stopnia, że w hiszpańskich mediach pojawiły się pogłoski o tym, że polski napastnik może wkrótce opuścić szeregi "Blaugrany" i zmienić klub.

Od stycznia forma Lewandowskiego nieco się poprawiła. Zaczął on ponownie zdobywać bramki dla katalońskiego zespołu, przez co ten nie tylko awansował w tabeli La Liga, ale również po ponad tysiącu dni wrócił do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Reklama

Choć nagła zwyżka formy "Lewego" to powód do radości, nie wiadomo jednak, jak spisze się on w barwach reprezentacyjnych. Na boisku będzie bowiem musiał współpracować przecież z innymi zawodnikami, niż robi to na co dzień.

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Grzegorz Lato przyznał, że liczy na dobry występ kapitana reprezentacji Polski. Podkreślił jednak, że nie należy zapominać o słabszej formie 35-latka z początku sezonu.

Ostatnio faktycznie złapał zwyżkę formy, odbudował się i może coś strzeli dla kadry. Często zdarza się tak, że piłkarze mają słabszy okres, oby już był za nim. Trzeba otwarcie mówić o tym, że grał słabo. Część kibiców i dziennikarzy robi z Roberta świętego i zachowuje się, jakby go nie można było skrytykować ~ oznajmił krótko.

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski /

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski /