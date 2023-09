Lato broni Kuleszy po zwolnieniu Santosa. I wskazuje nowego selekcjonera

I broni Kuleszy. "Prezes nie gra, powiem wprost, chciał dobrze. Renomowany trener z doświadczeniem, prowadził reprezentację Portugalii i to z wynikami" - mówił Lato na antenie RMF FM.

Trudno się z tym nie zgodzić. Przecież w 2016 roku zdobył on z kadrą Portugalii mistrzostwo Europy, choć ten tytuł został wywalczony w nie najpiękniejszym stylu. Po drodze wyeliminował m.in. Polskę Adama Nawałki po rzutach karnych w ćwierćfinale.

Po zdobyciu w 2016 tytułu, na który czekała cała Portugalia, Santos wprowadził podopiecznych również do turniejów finałowych mundialu w 2018 roku oraz Euro 2021 - w obu tych imprezach jego podopieczni odpadli w 1/8 finału, a także do ubiegłorocznych MŚ w Katarze. Portugalia dotarła w nich do ćwierćfinału, w którym dość niespodziewanie uległa Maroku, a Santos rozstał się później z posadą za porozumieniem stron