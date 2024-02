Lada dzień baraże, a tu takie wieści. On wraca, dla Probierza może być kluczowy

Pomocnicy, którzy na co dzień grają w Premier League, są niesamowicie wybiegani. Dla piłkarza, który wciąż wraca do formy po ponad roku nieobecności spowodowanej poważną kontuzją więzadła krzyżowego, rywalizowanie z takimi zawodnikami nie jest łatwe. Mimo to Jakub Moder zaprezentował się bardzo solidnie i wykonał kolejny duży krok w kierunku powrotu do formy sprzed urazu.

