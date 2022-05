"Łączy nas piłka" zaczepia gwiazdę Walii! Wbita celna "szpilka"

Profil "Łączy nas piłka" opublikował zdjęcie Wojciecha Szczęsnego w akcji na polu golfowym, zamieszczając także pytanie do Garetha Bale'a: "Jak twoja forma?".

Mecz Polska - Walia. Gareth Bale - z zawodu piłkarz, z pasji golfista

Gareth Bale - piłkarz Realu Madryt i podpora walijskiej kadry - to znany sympatyk golfa. Do dziś wspominany jest transparent, z którym skrzydłowy świętował awans na Euro 2020. "Wales, golf, Madrid. In that order" - brzmiał umieszczony na nim napis, który sugerował, jakie są priorytety w życiu gwiazdora.

Nękany przez kontuzje Gareth Bale często musiał mierzyć się z zarzutami, że częściej niż na boisku, przebywa na polu golfowym. Walijczyk dorobił się także prześmiewczego pseudonimu "Golfista", który - jak sam przyznał - przypadł mu do gustu.

Reklama

- Ludzie wyciągają to z kontekstu, ale, jeśli mam być szczery, ja jestem zadowolony z takiego pseudonimu. Jest świetny - przyznał kiedyś.

- Futbol to mój sport numer jeden. Płacą mi za to i zawsze daję z siebie wszystko. Golf to dla mnie hobby, każdy jakieś ma. Nie ma nic złego w rozegraniu jednej partii. Robi to wielu piłkarzy, to rzecz, która sprawia mi wiele radości. Pozwala mi być spokojniejszym na boisku i spędzać wolny czas poza futbolem, co jest dobre - dodał piłkarz, który w sobotę zdobył z Realem Madryt Ligę Mistrzów. Jego kontrakt z ekipą "Królewskich" wygasa 30 czerwca.

Walię podczas najbliższego zgrupowania czeka mecz barażowy o awans na mundial ze Szkocją lub Ukrainą. Dlatego też trener Robert Page oszczędzi kilku piłkarzy, a ma do nich należeć właśnie Gareth Bale.