Kwiatkowski obnażył Santosa. Aż trudno uwierzyć, że takie rzeczy miały miejsce

Fernando Santos został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski 24 stycznia 2023 roku. Na stanowisku wytrzymał niespełna dziewięć miesięcy, bowiem już 13 września został zwolniony. W tym czasie poprowadził naszą kadrę w pięciu meczach eliminacji Euro 2024, z których Biało-Czerwoni dwa wygrali i trzy przegrali. Dodatkowo pod jego wodzą nasi piłkarze pokonali 1:0 Niemców w spotkaniu towarzyskim. Wyniki i atmosfera były fatalne, dlatego by ratować szanse na udział w turnieju, PZPN postanowił zakończyć współpracę z Portugalczykiem i zatrudnić Michała Probierza, z którym Polacy wywalczyli bilety do Niemiec. Po czasie wychodzą kolejne fakty na temat pracy Santosa, które obnażają jego podejście oraz niewiedzę.

Fernando Santos żył w przeświadczeniu, że obejmuje kadrę z Euro 2016

- Ricardo Santos dużo nam opowiadał o Fernando Santosie, dzięki czemu łatwiej nam go było zrozumieć. On powiedział, że jak Santos dostał tę propozycję, to on najbardziej był zadowolony z tego, że teraz będzie mógł pracować z drużyną, który pokazuje taki olbrzymi charakter walczaków, wielkich facetów, którzy walczą w powietrzu. I on najbardziej cieszył się z tego, że będzie mógł fajnie popracować nad stałymi fragmentami - mówił szef TVP Sport.