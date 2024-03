Konferencje reprezentacji Polski z reguły nie należą do najciekawszych. Spotkania z mediami zwykle kończą się okrągłymi słówkami i brakiem stanowczych ciekawych deklaracji. Najczęściej było tak, że po konferencjach prasowych panowało wielkie rozczarowanie tym, że niewiele udało się z poszczególnych kadrowiczów wyciągnąć dla siebie. Nie ma, co ukrywać zwykle takie spotkania niosły za sobą zdecydowanie mniej ciekawych treści niż spotkania twarzą w twarz na wywiad indywidualny.

Lewandowski spotkał się z Żugaj. Przyczyna dobrej formy?

- Ostatnio Twoja forma wyraźnie zwyżkuje. Chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj? I czy po nim zostałeś może "Żugajką"? - zapytał jeden z dziennikarzy. Lewandowski złapał się za głowę, a całą sprawę wyjaśnił błyskawicznie prowadzący konferencję rzecznik kadry. - Nie wiem, Robercie, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Może skupmy się na sprawach sportowych - stwierdził, po czym dodał, że dziennikarze obecni na konferencji w następnych pytaniach powinni skupić się na kwestiach sportowych.

Lewandowski nie zostawił suchej nitki. Jasny komentarz kapitana

Temat jednak nie ucichł i raczej nikogo to nie dziwi. Kwestia tego pytania rozgrzewała reprezentantów, a bycie "Żugajką" stało się bardzo popularnym tematem pośród naszych kadrowiczów. "Z tego, co słyszę, po poniedziałkowej konferencji temat Żugajek wywołał całkiem sporą beczkę wśród kadrowiczów i generalnie stał się tematem przewodnim. I czego tu się spinać na jedno pytanie odbiegające od tej sztywnej pompki, gdy pytanie z kosmosu robi w drużynie atmosferę" - przekazał za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter) Przemysław Langier, dziennikarz Goal.pl.

Do sprawy kolejny raz, ale w nieco bardziej dosadny sposób odniósł się także sam zainteresowany, a więc Robert Lewandowski, który krótko wypowiedział się na ten temat na vlogu Łączy Nas Piłka. - To pytanie było poniżej pasa. Spotkałem się ostatnio z Żugaj, to taka influencerka, była w Barcelonie. Dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy wpłynęło to na moją formę i czy jestem Żugajką. Serio...? - stwierdził zażenowany rozważaną kwestią Lewandowski.