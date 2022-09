Kuriozalna sytuacja w meczu rywali Polaków. To może oznaczać unieważnienie

Ta sytuacja wywołała wielką fale komentarzy w Ameryce Łacińskiej. Nie sposób bowiem przypomnieć sobie podobną historię i podobny błąd, z którym nie wiadomo co zrobić. Amerykański sędzia Nima Saghafi przegapił to, że Kolumbia rozpoczynała od środka spotkanie z Meksykiem i pozwolił na to, by rozpoczęła je także po przerwie.

Teraz nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Niektórzy eksperci twierdzą, że mecz w związku z tym należy unieważnić i powtórzyć, ale pamiętajmy, że było to starcie towarzyskie. Gdyby Meksyk walczył z Kolumbią o punkty, problem byłby bardzo poważny. Teraz kwestią pozostają punkty rankingowe, które FIFA przyznaje także za sparingi. To starcie nie może zostać uznane za prawidłowo rozegrane.

Kolumbia wygrała z Meksykiem, ale nie wygrała

Kolumbia wygrała ten mecz 3-2, chociaż Meksyk prowadził już 2-0. To wywołało kolejną falę krytyki pod adresem reprezentacji trenera Gerardo Martino, z którą Polska zagra w grupie mundialu w Katarze. Tak źle bowiem Meksyk nie grał od dawna, a jego wyniku są bardzo słabe, nie mówiąc o grze. Niedawne starcie z Peru, choć wygrane 0-1, uznano za jeden z najsłabszych występów Meksykanów od lat. Ponadto meksykański zespół bo bardzo słabej postawie przegrał z Paragwajem 0-1 i zremisował z Ekwadorem 0-0.

W listopadzie Meksykanie rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie: 9 listopada z Irakiem oraz 16 listopada ze Szwecją, po czym 22 listopada rozpocznie mundial starciem z Polakami.

