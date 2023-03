Fernando Santos to trener z najwyższej europejskiej półki, z dużym doświadczeniem na międzynarodowej arenie i wielkimi sukcesami, z mistrzostwem Europy wywalczony z reprezentacją Portugalii na czele. Wielu kibiców dziwiło się, że przyjął ofertę z Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale on sam tłumaczy, że zdziwienie jest zupełnie niepotrzebne.

Kulisy zatrudnienia Santosa. Wizyta przedstawicieli PZPN

- Jestem przekonany, że z tym zespołem mogę wiele zdziałać i będziemy w stanie osiągnąć sukces - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Nie powinniście mieć kompleksów, nie powinno wam brakować wiary. Polska to dobre miejsce do pracy, macie piłkarzy wysokiej klasy, nie brakuje talentów - dodał doświadczony szkoleniowiec.

Przyznał, że tuż po tym, jak rozwiązał swój kontrakt z Portugalią otrzymał ofertę z PZPN. Nie był nią zaskoczony, bo w swojej karierze otrzymał wiele takich propozycji, ale Cezary Kulesza i jego ludzie zdołali przekonać go do tego, by pracował z "Biało-Czerwonymi". Przyjechali do niego, ustalono szczegóły i tak Fernando Santos został następcą Czesława Michniewicza.