Kulesza zaskoczył podczas konferencji. "Szkoda, że Probierz nie ma bliźniaka"

Podczas środowej konferencji prasowej, na której przedstawiono Probierza jako nowego selekcjonera, poruszano wiele tematów.

Jednym z nich była sukcesja po prawie 51-letnim szkoleniowcu w młodzieżówce. Ta zaczęła już eliminacje do mistrzostw Europy, odnosząc dwa zwycięstwa. Teraz będzie potrzebować nowego trenera.

Świadomi jesteśmy, że musimy namaścić nowego selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski. Szkoda, że Michał Probierz nie ma bliźniaka, bo nie miałbym z tym problemu, ale będziemy na ten temat rozmawiać i na pewno nie zostawimy kadry U-21 bez trenera ~ powiedział Kulesza.

W tym momencie do wypowiedzi prezesa PZPN-u wtrącił się Probierz, który przedstawił swoją wizję współpracy z reprezentacjami kraju w innych kategoriach wiekowych.

- Dla nas bardzo istotna będzie rola i łączność z trenerami kadr U-21 i U-20, bo to jest bardzo ważne. Zawodników nie będziemy chcieli tylko powoływać na ilość, ale żeby oni się rozwijali. Dlatego współpraca będzie bliska i będą spotkania ze szkoleniowcami grup młodzieżowych. Tak było wśród nich, co wprowadził Marcin Dorna, a teraz dołączymy do tego pierwszą reprezentację - stwierdził.

Kulesza już we wtorek przekazał, że dokonał wyboru nowego selekcjonera. Potem poinformowano o konferencji prasowej zaplanowanej na środowe południe, ale już o 8.00 prezes PZPN-u podał na portalu społecznościowym, że został nim właśnie Probierz .

Reprezentacja Polski. Cezary Kulesza i Michał Probierz to starzy znajomi

Panowie dobrze się znają nie tylko, odkąd nieco ponad rok temu trener przejął młodzieżówkę. Kulesza był prezesem, a Probierze trenerem Jagiellonii Białystok, w której spędził w dwóch podejściach łącznie sześć lat, sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017).

Teraz będą współpracować na trochę innym polu. Pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą Probierza, które poprzedzi mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, rozpocznie się 9 października. Zgodnie z przepisami FIFA jednak najbliższa niedziela - 24 września - to ostatni termin, by wysłać do klubów wstępne powołania dla piłkarzy.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje 12 października w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi w Thorshavn.

Jego głównym zadaniem będzie powalczenie o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8.

W przypadku niewywalczenia awansu do turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od wyników "Biało-Czerwonych", zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.

