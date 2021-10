W środę rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski zakomunikował, że UEFA nie znalazła żadnych podstaw, by wszcząć postępowanie przeciwko Kamilowi Glikowi, którego oskarżano o rasistowskie zachowania pod adresem Kyle'a Walkera. Sprawę skomentował jeszcze w piątkowy wieczór na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza: Chcemy ukarania osób, które oskarżały Kamila Glika

Jak napisał Kulesza, związek wystąpi z oficjalnym pismem do FIFA w celu ukarania osób, które wcześniej skierowały bezpodstawne oskarżenie względem obrońcy.



"Od początku byłem przekonany, że te zarzuty są całkowicie niesłuszne, dlatego podejmiemy oficjalną interwencję" - podkreślił prezes.



Mecz Polska - Anglia zarzewiem konfliktu

Do rzekomych przejawów rasizmu ze strony Kamila Glika miało dojść w trakcie wrześniowego meczu Polska - Anglia na Stadionie Narodowym. Spotkanie odbywało się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022.



W pewnym momencie doszło do boiskowej kłótni i krótkiej konfrontacji Glika i Walkera - co prawda kamery zarejestrowały np., że polski obrońca złapał za brodę Anglika, ale żadna powtórka nie wskazywała, by gracz Benevento w którymkolwiek momencie wykonał rasistowski gest w stronę rywala lub obraził go słownie na podłożu rasowym.



Kamil Glik zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniu

Sam Kamil Glik również podkreślał po meczu, że oskarżenie to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Piłkarza bronił także wiceprezydent UEFA i były prezes PZPN Zbigniew Boniek.



"(...) sugerowanie przez stronę angielską rasistowskich zachowań wicekapitana reprezentacji Polski Kamila Glika jest doprawdy niedorzeczne. Glik przez wiele lat międzynarodowej kariery spędzonej na stadionach m.in. Hiszpanii, Francji czy Włoch imponował nie tylko twardą, ostrą grą, ale i mężnym charakterem oraz poszanowaniem koloru skóry i przekonań swych rywali" - stwierdził Boniek, cytowany m.in. przez PAP.



Kamil Glik został oskarżony przez dwóch działaczy

Do identycznych wniosków doszła FIFA i - jak wskazywał Kwiatkowski - na gruncie tej organizacji cała sprawa została definitywnie zakończona.



Oskarżenie względem Glika miało zostać złożone przez dwóch działaczy FA (angielskiej federacji piłkarskiej). Na razie nie zdradzono nazwisk osób, których ukarania chciałby PZPN.



Zdjęcie Cezary Kulesza / GRZEGORZ RADTKE / East News

PaCze