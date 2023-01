Kulesza wykłada karty na stół. Rozjaśnia się sprawa nowego selekcjonera

Cezary Kulesza: "W ciągu tygodnia, dwóch ogłosimy nazwisko nowego selekcjonera"

W rozmowie z Faktem, Cezary Kulesza przyznał, że PZPN pracuje nad wyborem nowego trenera reprezentacji, które nazwisko powinno być ogłoszone w ciągu tygodnia, dwóch. Prezes PZPN przekonywał, że nie da się tego zrobić szybko: - Kibice chcieliby jak najszybciej poznać nazwisko, ale tego się nie da szybko zrobić, bo każdy kandydat ma swojego menedżera, dwóch prawników, którzy debatują nad umową trzy, cztery dni. Dlatego musimy tak dopracować umowę, by nie krzywdziła ani PZPN, ani selekcjonera. Wiadomo, że kiedyś trzeba będzie się rozstać. Chodzi o to, by nie ponosić jak największych strat finansowych.

Cezary Kulesza zdradził na co zwraca uwagę, przy wyborze nowego trenera reprezentacji Polski: - Patrzę na to, czy trener, który zostanie selekcjonerem, miał do czynienia z jakąś reprezentacją. To jest ważne, bo jednak prowadzenie drużyny klubowej jest czymś innym. Oczywiście bardzo dobry trener, który nie prowadził reprezentacji, też będzie brany pod uwagę.