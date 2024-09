W tych 13 spotkaniach reprezentacja Polski odniosła sześć zwycięstw (2:0 z Wyspami Owczymi, 2:0 z Łotwą, 5:1 z Estonią, 3:1 z Ukrainą, 2:1 z Turcją, 3:2 ze Szkocją), cztery mecze zremisowała (1:1 z Mołdawią, 1:1 z Czechami, 0:0 z Walią, 1:1 z Francją) i poniosła trzy porażki (1:2 z Holandią, 1:3 z Austrią, 0:1 z Chorwacją ). Bilans bramek to 22 strzelone i 14 straconych. Niepokojący z pewnością jest fakt, że nasz zespół traci sporo bramek. Już w dwóch pierwszych meczach Biało-Czerwoni byli pokonywani trzykrotnie. To oraz perspektywa październikowych starć z Portugalią i Chorwacją nie napawa optymizmem. A jaki cel przed zespołem i selekcjonerem Michałem Probierzem stawia Cezary Kulesza?

Do jednej bramki / POLSAT GO

100 goli Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Kulesza jasno o wynikach w Lidze Narodów. "Tak to wygląda"

W trakcie programu serwisu Meczyki połączono się z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i zapytano go, jaki cel na trwające rozgrywki Ligi Narodów. Początkowo mówił on o tym, że Liga Narodów daje możliwość selekcjonerowi sprawdzenia wielu zawodników, na co później nie będzie czasu. Cezary Kulesza zwrócił m.in. na rotacje w bramce i to, że w dwóch meczach Michał Probierz postawił na dwóch innych bramkarzy. Podkreślił jednak też, że te rozgrywki mimo wszystko otwierają furtkę dla kadry do mundialu.