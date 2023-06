Kulesza w szoku po blamażu z Mołdawią. Zabrał głos ws. przyszłości Santosa

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski przegrała niemal wygrany mecz. Do przerwy prowadziła 2:0 z Mołdawią, a Cezary Kulesza tryskał optymizmem na Twitterze. Sytuacja się jednak odwróciła i to gospodarze odnieśli zwycięstwo. - Osobiście jest mi wstyd. Wypada przeprosić wszystkich kibiców reprezentacji Polski. Sam jestem w szoku po tym, co zobaczyłem w drugiej połowie meczu - powiedział portalowi Meczyki.pl prezes PZPN-u.