Kulesza ujawnił wysokość premii dla piłkarzy. I dementuje plotki. "To nieprawda"

Cezary Kulesza, prezes PZPN: - Przede wszystkim to drużyna musi być zadowolona. Jestem w stałym kontakcie z trenerem Michałem Probierzem. Boisko bardzo odpowiada naszym reprezentantom. Jest w dobrym stanie, co pozytywnie wpływa na jakość treningów. Piłkarzom odpowiada również baza hotelowa.

- Z tego, co widzę, Robert Lewandowski czuje się dobrze. W czwartek mieliśmy wolną chwilę, więc porozmawialiśmy na ten temat. W trakcie chodzenia nie odczuwa już skutków kontuzji. Uraz więc powoli się goi. Mamy nadzieję, że do meczu z Austrią Robert wyzdrowieje i będzie w pełni formy.

Co do urazu Roberta Lewandowskiego, jak odnosi się pan do głosów, wedle których to murawa na PGE Narodowym przyczyniła się do wystąpienia kontuzji nie tylko u naszego kapitana, ale i pozostałych reprezentantów Polski?