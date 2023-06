Nerwowo po wstydliwej porażce reprezentacji Polski w Mołdawii. Prezes PZPN Cezary Kulesza zaprosił do siebie Fernando Santosa, by porozmawiać o kadrze. Wyklucza gwałtowane ruchy, ale przyznaje, że blamaż "Biało-Czerwonych" mocno go dotknął. Ujawnia krajobraz po katastrofie, jaki zastał w szatni. "Była cisza jak w grobie. Nikt się nie odzywał, wszyscy byli w szoku. Żadnych rozmów, piłkarze milczeli" - opowiada. To nie wszystko.