Kulesza szczerze o Probierzu. Nawet tego nie ukrywa, powiedział prosto z mostu

Euro 2024 co prawda rozpoczęło się w piątkowy wieczór, ale dopiero w niedzielne popołudnie swoje pierwsze spotkanie rozegra reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" do Niemiec zawitali z czystymi głowami. Po nieudanych eliminacjach pod batutą Fernando Santosa i awansie na turniej z baraży, mało który kibic oczekuje spektakularnego rezultatu. Piłkarze zagrają bez presji, z jaką mierzyli się w latach ubiegłych, a to może zadziałać na ich korzyść. Zdrowe podejście do tematu ma między innymi Michał Probierz. Od trenera bije ogromny spokój. Na zgrupowaniu poza treningami zabrał zawodników na przykład na tor samochodowy. Czasem słuchając go na konferencjach prasowych, zupełnie nie czuć, że zbliża się wielka impreza.

