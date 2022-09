To był niezwykle udany mecz w wykonaniu reprezentantów Polski. Karol Świderski w 57. minucie po asyście Roberta Lewandowskiego strzelił gola i poprowadził drużynę do zwycięstwa nad Walijczykami . "Biało-Czerwoni" wrócą więc do kraju z trzema punktami i zakończyła rywalizację na trzecim miejscu w grupie . Tuż po gwizdku kończącym niedzielne spotkanie, w sieci zaroiło się od wpisów zachwyconych Internautów. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza szybko sprowadził ich jednak na ziemię. 60-latek nie owijał w bawełnę.

Cezary Kulesza po meczu Polaków. "Zachowujemy pokorę"

Działacz sportowy zdaje sobie sprawę z tego, że triumf w meczu z Walią to tylko sprawdzian przed prawdziwym wyzwaniem. Reprezentantów Polski czeka bowiem rywalizacja podczas mundialu w Katarze. Tam wśród rywali w grupie znaleźli się Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna z Leo Messim na czele.

Kulesza nie długo po zakończeniu meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Zachowujemy pokorę, bo na mundialu czeka nas dużo trudniejsze zadanie. Cieszy mnie dobra reakcja zespołu, pozostanie w dywizji A Ligi Narodów i fakt, że będziemy losowani z I koszyka w el. ME 2024. Dziękuję kibicom za wsparcie i wspaniały doping w Cardiff!" - napisał.

