Sprawy zapewne by nie było, gdyby nie wywiad, jakiego Fernando Santos udzielił stacji TVP Sport. Odniósł się w nim m.in. do towarzyskiego meczu Polska - Niemcy, jaki 16 czerwca rozegrany zostanie na PGE Narodowym. Cztery dni przed wyjazdowym starciem z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024.

- Ten mecz już został zaplanowany i nic z tym nie można zrobić. Szanuję to, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy rozegrać to spotkanie, powiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie to tak naprawdę i nie jest mi potrzebne . To na pewno nie będzie dla nas wartościowy test. Niemcy grają zupełnie inaczej niż Mołdawia. Nie ma to najmniejszego sensu - oznajmił portugalski szkoleniowiec.