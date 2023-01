Kulesza reaguje na spekulacje. Chodzi o zakaz dla Lewandowskiego i spółki

Cezary Kulesza komentuje doniesienia o rzekomym zakazie dla reprezentacji Polski

Do całej sprawy odniósł się Cezary Kulesza, który wziął udział w Gali Mistrzów Sportu, gdzie odbierał Superczempiona przyznanego mu za decyzję o nie podejmowaniu rywalizacji z Rosją w ramach baraży do mundialu w Katarze, w ramach sprzeciwu przeciwko agresji tego kraju na tereny Ukrainy.

- Pan Stanowski nie określił się, kto ten zakaz wprowadził. Czegoś takiego nie ma, nie było i nie będzie. To sprawa ludzka. Jeżeli ktoś bardzo cenił Michniewicza i uważał, że powinien zadzwonić i podziękować, to pewnie to zrobił. Kto nie chciał, tego nie zrobił. Polski Związek Piłki Nożnej nigdy nie wprowadzał żadnych zakazów. Coś zostało rzucone, ale nawet nie wiadomo, czego to dotyczy - stwierdził w rozmowie z TVP Sport.