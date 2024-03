Kulesza powiedział dwa słowa za dużo? Walijczycy tylko na to czekali

Od kilkudziesięciu godzin sztab walijskich analityków pracuje w Cardiff nad rozpracowaniem zamiarów selekcjonera reprezentacji Polski, Michała Probierza. Nasi najbliżsi rywale próbują odgadnąć, czym "Biało-Czerwoni" zechcą ich zaskoczyć we workowy wieczór, gdy dojdzie do bezpośredniej i decydującej konfrontacji o awans do finałów Euro 2024. Tymczasem prezes PZPN, Cezary Kulesza, idzie im w sukurs. - Podejrzewam, że trener Probierz nie będzie za bardzo zmieniał wyjściowego składu z czwartku - oznajmił w rozmowie ze Sport.pl. Zasłona dymna czy... nieroztropność?