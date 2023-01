Kulesza potwierdza. Końcowe odliczanie w sprawie nowego selekcjonera

Proces wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski jest już na ostatniej prostej. We wtorek w radiu RMF FM Cezary Kulesza przyznał, że czeka na zaakceptowanie umowy przez jednego ze szkoleniowców. Nie zdradził oczywiście, o jakim trenerze mowa. W rozmowie z "WP SportoweFakty" dodał, że jak tylko dostanie odpowiedź drugiej strony, zostanie oczywiście zaplanowana specjalna prezentacja.

Cezary Kulesza blisko zakontraktowania selekcjonera. "Będzie polski asystent"

- Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Kiedy tylko ją dostanę, poinformuję, kiedy będzie konferencja prasowa. Jak tylko druga strona będzie gotowa i zgodzi się z uwagami przeniesionymi na umowę, to po jej podpisaniu, określimy dzień, w którym poznamy selekcjonera i zaprezentujemy na spotkaniu z mediami - powiedział.

Faworytami mediów są Vladimir Petković i Paulo Bento. Herve Renard miał odrzucić propozycję. Pojawiają się także nazwiska Stevena Gerrarda i Fernando Santosa. - Nie da się porównać i ustalić, jaki był stopień trudności tych rozmów. Z każdym rozmawia się inaczej, każdy walczy o swoją umowę i o to, by była jak najatrakcyjniejsza dla niego. Ja walczę, by pewne rzeczy były też zabezpieczone po naszej stronie - stwierdził Kulesza.