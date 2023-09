Kulesza pojechał po bandzie. "Papszun został wykorzystany. Ma ogromny żal"

Jak blisko pracy w reprezentacji Polski był Marek Papszun? Były trener Rakowa Częstochowa miał już skompletowany sztab szkoleniowy, w skład którego wchodził m.in. Łukasz Piszczek. Niedawno dosyłał jeszcze prezesowi draft do swojej umowy. Prezes Kulesza twierdzi, że wczoraj - w godzinach "późnowieczornych" - poinformował Papszuna o swojej decyzji. To świadczyłoby, że 49-latek był w grze do samego końca. Można jednak usłyszeć głosy, że była to tylko gra pozorów, a faktyczna decyzja została podjęta znacznie wcześniej.